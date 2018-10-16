Ветераны просят дать аэропорту «Пулково» имя маршалов Жукова или Говорова

Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM В рамках проекта «Великие имена России» представители ветеранских общественных организаций Санкт-Петербурга предложили присвоить аэропорту «Пулково» имя одного из маршалов Советского Союза, внесших большой личный вклад в оборону Ленинграда от фашистов и разгром врага в ходе Ленинградской битвы в Великой Отечественной войне. Об этом 16 октября сообщили в городском комитете по социальной политике.

Ветераны и блокадники составили для Общественной палаты Санкт-Петербурга свой список имен для включения в региональный лонг-лист будущего народного голосования.

Председатель Совета ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев предложил присвоить аэропорту имя маршала Георгия Жукова «за его огромный вклад в дело Победы».

В свою очередь, глава правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова уверена, что аэропорт Санкт-Петербурга должен носить имя маршала Леонида Говорова, в годы войны — командующего Ленинградским фронтом.

«Для нас, ленинградцев, он является великим человеком, фактически это было второе рождение города», — обосновала она.

Некоторые участники обсуждения предложили присвоить «Пулково» имя основателя города на Неве — Петра Великого. Напомним, что именно такое предложение поддерживает и управляющая компания аэропорта.

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Петербуржцы могут предложить имена великих людей для дополнения названия аэропорта в общественной приемной на Суворовском проспекте, д. 62. Из предложенных вариантов выберут три наиболее популярных, а затем состоится общенациональное голосование, по результатам которого определится победитель.

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