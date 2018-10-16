Депутат назвал причину издевательств над пациентом на Урале

Москва, , 18:28 — REGNUM Издевавшиеся над пациентом медики психбольницы №5 южноуральского Магнитогорска профессионально непригодны к этой работе. Такого мнения придерживается депутат Госдумы и модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Николай Говорин.

По его словам, такие случаи возникают редко. Действиям этих лиц нужно дать юридическую оценку.

Николай Говорин отмечает, что причина такого инцидента — в нравственном изъяне тех, кто «пришёл работать и помогать». Такие люди не должны работать с пациентами, говорит депутат.

Также он отмечает, что нужно проводить работу с кадрами, коллективами и тщательно отбирать сотрудников в подобные учреждения. «Это задача в том числе и администрации психбольницы в Магнитогорске, где произошел этот вопиющий случай», — говорит депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соцсетях опубликовано видео с издевательствами над пациентом психбольницы. На кадрах запечатлено, как медики кидают в пожилого пациента тапки, а один из них его пнул.

Видео уже заинтересовались СКР и прокуратура. А губернатор Борис Дубровский потребовал уволить виновных с позором.

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