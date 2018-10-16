В Петербурге оштрафовали водителя автобуса, ехавшего по тротуару

Ломоносов, Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Сотрудники дорожной полиции Петербурга установили личность водителя пассажирского автобуса, который двигался по тротуару в городе Ломоносов (входит в состав Санкт-Петербурга). Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировали очевидцы, которые передали видеозапись в СМИ.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудниками госавтоинспекции по Петродворцовому району в результате административного расследования установлена личность нарушителя — это 39-летний житель Северной столицы.

«В отношении водителя за движение по тротуару в нарушение правил дорожного движения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.15 ч. 2 КоАП РФ, нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа», — говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Добавим, что инцидентом заинтересовались и в прокуратуре Санкт-Петербурга. Там заявили о начале проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям организации-перевозчика, выпустившей водителя и автобус в рейс.

«При наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования в отношении ответственных лиц», — пообещали в надзорном ведомстве.

По данным СМИ, компания «Вест-Сервис», которой принадлежит автобус, намерена уволить провинившегося водителя и начальника автоколонны, обслуживающей Ломоносов. Компания принесла свои извинения.

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