Скандал в челябинской больнице: главврач заявил в прокуратуру

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:03 — REGNUM В психиатрической больнице №5 южноуральского Магнитогорска провели служебную проверку по факту видеозаписи с издевательствами санитаров над пожилым пациентом. Об этом журналистам заявил главный врач учреждения Александр Беликов.

Также он направил обращение в прокуратуру. По его словам, коллектив больницы был в шоке от увиденного.

Известно, что инцидент произошёл ещё 29 июня. Медиков, которые в нём участвовали, на работе пока нет. Один из них находится в отпуске, второй — на больничном. Их ждёт увольнение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соцсетях появилось видео с издевательствами над пожилым пациентом психбольницы. Свою проверку начали прокуратура и СКР, а губернатор Борис Дубровский потребовал уволить виновных «с волчьим билетом».

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