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Супруга курского экс-губернатора ушла из благотворительности

Общество

Александр Михайлов покинул свой пост 11 октября

Курск, 16 октября 2018, 18:00 — REGNUM  Председатель оргкомитета благотворительного марафона «Мир детства» Валентина Михайлова, супруга бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова, покидает свой пост. Как сообщила ГТРК «Курск», об этом сама Михайлова заявила 15 октября.

«Я прощаюсь с комитетом. Завершаю свою работу. Я бы хотела поблагодарить сегодня вас за то, что мы дружно с вами работали. Поблагодарить всех неравнодушных курян, всех инвесторов», — сказала Валентина Михайлова.

По данным мэрии, благотворительный марафон «Мир детства» в Курской области проводится с 2008 года и помог собрать почти 270 миллионов рублей на помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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Благотворительность
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