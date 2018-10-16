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Глава самоуправления поздравил 105-летнюю калужанку

Общество

Пелагея Левчук родилась в 1913 году в калужской деревне Пищево и почти всю жизнь прожила в Калуге

Глава самоуправления поздравил 105-летнюю калужанку
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
Глава самоуправления поздравил 105-летнюю калужанку

Калуга, 16 октября 2018, 17:53 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил с днём рождения калужанку Пелагею Герасимовну Левчук, которой 14 октября исполнилось 105 лет.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Пелагея Левчук родилась в 1913 году в калужской деревне Пищево и почти всю жизнь прожила в Калуге, работала и растила двоих сыновей. Несмотря на столь почтенный возраст, Пелагея Герасимовна не потеряла ясности ума, а благодаря своему внуку Сергею занимается гимнастикой не только для тела, но и для сохранения памяти.

«Сто пять лет! Конечно, это вызывает восхищение и уважение! Думаю, что секрет долголетия заключается в том, что всю жизнь она активно и много работала и жила в любви. Дети, внуки, а теперь правнуки и праправнуки любят и заботятся о ней. По нашим данным в Калуге проживает 11 человек старше ста лет. Безусловно, они заслуживают внимания со стороны городских властей. А Пелагее Герасимовне я желаю здоровья и еще долгих лет жизни», — сказал глава Калуги Александр Иванов.

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