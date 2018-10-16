В Крыму заявили о дефиците онкологов

Симферополь, , 17:52 — REGNUM В Крыму первичные онкологические кабинеты укомплектованы докторами на три четверти. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 16 октября сообщила главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения РК Елена Чирва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проблема в том, что работа онкологом первичного кабинета — очень тяжелая. Не каждый врач может морально и физически выдержать работу с этой категорией пациентов», — отметила специалист.

По её словам, долгое время в одной из ялтинских поликлиник не было врачей из этой сферы, а сегодня один доктор вынужден обслуживать огромное количество пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты минздрава РК констатировали снижение заболеваемости раком молочной железы у крымчан.

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