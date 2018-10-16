В Петербурге закрыли доступ жителей к Финскому заливу у порта

Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Сотрудники Росприроднадзора установили факт ограничения доступа к береговой линии Финского залива в районе пассажирского порта «Морской Фасад». Об этом сообщил 16 октября депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник («Партия роста»), к которому с жалобой обратились жители Васильевского острова.

По данным Резника, ЗАО «Терра Нова», занимающееся созданием намывной территории на Васильевском острове, начало отгораживать побережье Финского залива бетонным забором, утверждая, что земельные участки вдоль береговой линии не являются общественным объектом или объектом благоустройства. Депутат обратился в Росприроднадзор с требованием обеспечить гарантированный законом свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

«В ходе осмотра установлено, что с северо-восточной части металлического ограждения территории «Морского Фасада», к заграждению пристроены аналогичные конструкции, продолжающиеся от территории «Морского Фасада» на север — северо-восток к береговой полосе Финского залива», — сообщили Максиму Резнику в Росприроднадзоре.

Ведомство признало, что «проход по береговой полосе невозможен из-за ограждения».

В настоящий момент выясняются обстоятельства и основания установки дополнительного ограждения. Результаты комплексной выездной проверки будут сформулированы 7 ноября текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2018 года городские власти сообщили, что недовольны ходом освоения намывных территорий в западной части Васильевского острова и могут расторгнуть соответствующий договор с девелоперской компанией «Терра Нова».

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