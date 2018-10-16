Симферополь, , 17:41 — REGNUM За 2018 год в Крыму снизилась заболеваемость раком молочной железы. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 16 октября рассказала главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения РК Елена Чирва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 2017 году она составляла 52,9 случаев на 100 тысяч женского населения, в 2018 году — 40,2 случая. Согласно статистике пятилетней выживаемости — показателя, который характеризует те случаи, когда женщина уже закончила лечение и перешагнула порог этого срока, — у нас на сегодняшний день приближается к 70%», — уточнила специалист.

Напомним, по данным минздрава РК, на данный момент на диспансерном учёте в Крыму в связи с диагностированным раком молочной железы состоят более 9,5 тысячи женщин.

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