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В Крыму снизилась заболеваемость раком молочной железы

Общество

Специалисты отмечают положительные тенденции в борьбе с тяжёлой болезнью

Симферополь, 16 октября 2018, 17:41 — REGNUM  За 2018 год в Крыму снизилась заболеваемость раком молочной железы. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 16 октября рассказала главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения РК Елена Чирва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 2017 году она составляла 52,9 случаев на 100 тысяч женского населения, в 2018 году — 40,2 случая. Согласно статистике пятилетней выживаемости — показателя, который характеризует те случаи, когда женщина уже закончила лечение и перешагнула порог этого срока, — у нас на сегодняшний день приближается к 70%», — уточнила специалист.

Напомним, по данным минздрава РК, на данный момент на диспансерном учёте в Крыму в связи с диагностированным раком молочной железы состоят более 9,5 тысячи женщин.

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