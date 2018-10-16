Во Владимире еще один сотрудник ГУП попался на коммерческом подкупе

Владимир, , 17:38 — REGNUM Во Владимире возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении начальника отдела одного из местных государственных унитарных предприятий. Как сообщили 16 октября в пресс-службе прокуратуры области, он подозревается в получении 400 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы. Взамен начальник отдела обещал бесперебойные поставки, хорошее качество продукции и право первоочередной отгрузки.

Преступление было выявлено в результате прокурорской проверки. Выяснилось, что на предприятии, название которой не уточняется, масса нарушений. Среди них и то, которое попадает под уголовное законодательство. По итогам проверки возбуждено дело по ч. 3 ст. 204 — «Незаконное получением лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым этим лицом служебным положением».

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководителя владимирского ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова. Он обвиняется в шести должностных преступлениях. В частности, это коммерческий подкуп, получение взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и растрата.

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