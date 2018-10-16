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Во Владимире еще один сотрудник ГУП попался на коммерческом подкупе

Общество

Начальник отдела одного из государственных унитарных предприятий получил 400 тыс. рублей

Во Владимире еще один сотрудник ГУП попался на коммерческом подкупе
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Поймали с поличным

Владимир, 16 октября 2018, 17:38 — REGNUM  Во Владимире возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении начальника отдела одного из местных государственных унитарных предприятий. Как сообщили 16 октября в пресс-службе прокуратуры области, он подозревается в получении 400 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы. Взамен начальник отдела обещал бесперебойные поставки, хорошее качество продукции и право первоочередной отгрузки.

Преступление было выявлено в результате прокурорской проверки. Выяснилось, что на предприятии, название которой не уточняется, масса нарушений. Среди них и то, которое попадает под уголовное законодательство. По итогам проверки возбуждено дело по ч. 3 ст. 204 — «Незаконное получением лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым этим лицом служебным положением».

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководителя владимирского ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова. Он обвиняется в шести должностных преступлениях. В частности, это коммерческий подкуп, получение взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и растрата.

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