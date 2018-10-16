Блокада – предмет скорби и гордости: народный артист о «черной комедии»

Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Использование комедийного жанра в истории о блокадном Ленинграде неуместно, блокада — это предмет скорби и гордости, с которым не нужно ни оригинальничать, ни шутить, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 октября, народный артист России Николай Буров, комментируя съемки «черной комедии» о жизни блокадного Ленинграда.

Как сообщалось ранее, съемки фильма «Праздник» уже завершены, в настоящее время идет монтаж. По словам режиссера Алексея Красовского, который ранее назвал фильм «черной комедией», речь в нем идёт о «людях, которые даже в самые тяжелые для страны времена умудрялись жить лучше всех». Режиссер также отметил, что он не хотел «обидеть блокадников».

Прежде всего нужно сказать, что никто из нас не видел этого фильма. Да и комедии бывают разные. Чехов, как известно, именно так назвал «Вишневый сад»… Но исходя из того, что мы знаем, выбранный подход к теме совершенно неуместен.

К тому же в основе сценария, насколько я понимаю, лежит подлог. Эта история о благополучии отдельных людей в блокадном городе — подлог.

Блокада для города до сих пор болезненная тема. Самих блокадников уже почти не осталось, но то же отношение к блокаде и у их детей, да и просто у жителей города. Блокада — предмет скорби и гордости. Это страшная история. С ней не нужно ни оригинальничать, ни шутить.