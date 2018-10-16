Проблема посредников: эксперт об исключении «РоссТура» из реестра

Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Центры бронирования — это посредники между турагентствами и туроператорами, но эта система может функционировать эффективно только в том случае, если все участники цепочки ведут себя ответственно, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 октября, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства Санкт-Петербургского отделения «Деловой России» Ирина Семенова, комментируя решение Ростуризма об исключении «РоссТура» из реестра туроператоров.

Как сообщалось ранее, 15 октября компания «РоссТур» объявила о прекращении деятельности из-за невозможности исполнить обязательства. 16 октября Ростуризм исключил компанию из реестра операторов.

ТАСС со ссылкой на представителей федерального агентства сообщил, что ущерб для клиентов, заключивших договоры с «РоссТур» как с туроператором, оценивается в 51,5 млн рублей. В большинстве случаев (до 90%) в договорах «РоссТур» указан как посредник. Точный объем таких договоров и потерь клиентов пока неизвестен.

Такое развитие событий было предсказуемо. Федеральное агентство ранее уже анонсировало предстоящее исключение «РоссТура» из реестра операторов.

Центры бронирования — это посредники между турагентствами и туроператорами. Операторы производят продукт, агентства его продают, между ними находятся центры бронирования.

Такие посредники нужны для удобства взаимодействия между туроператорами и турагентами. Появляется общая марка, вывеска, которую знает турист. Из-за консолидации увеличиваются объемы, а операторам удобнее получать деньги от одного юридического лица более крупными траншами.

Но такая система предполагает, что все участники цепочки будут вести себя ответственно.