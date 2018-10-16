200 воронежских дачников протестуют против «элитной» застройки

Рамонь, Воронежская область, , 16:33 — REGNUM Около 200 владельцев дач в СНТ «Ивницы» в Рамонском районе Воронежской области вышли на митинг 14 октября против застройки береговой зоны. Люди составили письма к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Александру Гусеву с просьбой вмешаться в ситуацию.

Как сообщило РИА «Воронеж» со ссылкой на представителей инициативной группы СНТ «Ивницы», еще в начале 2000-х годов участок в 5,5 га был передан предпринимателю под застройку в бессрочное пользование, продан, а затем перепродан дачному некоммерческому партнерству (ДНП) «Нижние Ивницы». В 2012 году это ДНП было переименовано в «Речное». А затем здесь началось строительство коттеджного поселка и причалов для катеров — вдоль береговой линии реки Воронеж.

«Проблему СНТ «Ивницы» можно условно разделить на две, маленькую и большую. Первая связана с установлением сервитута для свободного доступа к реке, который устроит людей. Собственник Сергей Бородкин обещал решить эту проблему еще год назад, но в итоге так и не сделал этого. Вторая проблема — более глобальная. Это остановка самого строительства, которое связано с намыванием земли, срезанием откосов, что в итоге может привести к тому, что отдельные дачные участки будут сползать вниз к воде. Есть экологическая экспертиза, констатирующая реальную опасность сползания домов в реку», — цитирует издание юриста Анастасию Маликову.

Специалисты уже говорят о том, что изменение рельефа произошло, склон постепенно обрушается. Есть и выводы прокуратуры о том, что собственники земельных участков, расположенных в водоохранной зоне, самовольно возвели конструкции в виде лестниц с пирсом, ограждения в виде металлического забора с воротами и калиткой, высотой около двух метров. Сейчас в судах находятся два иска об устранении препятствий на береговой полосе.

Отметим, что Рамонский район давно облюбовали застройщики так называемых элитных коттеджных поселков. Как сообщало ИА REGNUM, накануне руководство Воронежского биосферного заповедника сообщило об угрозе застройки 38 га в охранной зоне заповедника.

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