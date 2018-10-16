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От запрета промысловых участков для любительской рыбалки «обеднеют реки»

Общество

Обсуждаются изменения в законодательство о рыболовстве

От запрета промысловых участков для любительской рыбалки «обеднеют реки»
Пауль Клее. Рыбак (фрагмент). 1921

Москва, 16 октября 2018, 16:27 — REGNUM  В Госдуме не согласны с предложением запретить использование рыбопромысловых участков для организации любительского рыболовства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

«Когда мы говорим о полном запрете промысловых участков для этих целей, то не надо забывать, что на территории Кольского полуострова и некоторых других регионов Севера есть промысловые участки, которые выполняют по факту рыбоохранную функцию: они практикуют и популяризируют вид любительского рыболовства по принципу «поймал-отпустил». Если бы не наличие этих рыбопромысловых участков, то не было бы в этих маленьких речушках Кольского полуострова ни семги, ни других ценных пород рыб», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

В правительстве РФ и Госдуме идет работа над поправками в законодательство о рыболовстве, в том числе речь идет о любительской рыбалке.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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