Вкладчикам волгоградского банка выплатят 443 млн рублей

Волгоград, , 16:26 — REGNUM Агентство по страхованию вкладов выплатит 443 млн рублей бывшим клиентам волгоградского АО «АКБ «КОР». Как говорится в сообщении организации, опубликованном 16 октября, всего на выплаты могут претендовать около 1,33 тыс. вкладчиков.

«Согласно реестру обязательств АО «АКБ «КОР», за выплатой страхового возмещения на сумму около 443 млн рублей могут обратиться порядка 1,33 тыс. вкладчиков, в том числе около 525 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 67 млн рублей», — говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Выплаты начинаются 17 октября. Страховое возмещение будет осуществляться в двух регионах России.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября 2018 года Центробанк отозвал лицензию у банка «КОР». В кредитном учреждении была назначена временная администрация. Решение было принято из-за того, что во втором квартале 2018 года резко вырос объем сомнительных транзитных операций. Кроме того, в работе банка регулятор выявил многочисленные нарушения законов в области отмывания преступных доходов и даже финансирования терроризма.

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