Ветераны боевых действий: в Ингушетии хотят повторить украинский сценарий

Москва, , 16:26 — REGNUM Сложившаяся в настоящее время в Ингушетии ситуация, связанная с принятием закона о границе с Чечней, может являться провокацией неких сил извне, которым выгодно сделать из республики новый очаг напряженности на Кавказе.

Такое мнение выразили ветераны боевых действий России на встрече в Комитете по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ в Москве, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе московского представительства Ингушетии в столице.

По словам председателя комитета Александра Ковалева, «существует масса сил», которые стремятся «повторить на территории Ингушетии украинский вариант развития событий».

Жителям республики надо проявить мудрость и путем диалога между главой республики, представителями органов власти и общественности, всех тейпов и старейшин «предотвратить такое развитие ситуации».

Читайте также: Евкуров: Вопрос о границе с Чечней мог сделать из народов вечных кровников

В обращении ветеранов к ингушскому народу высказывается призыв «не поддаваться на провокации, которые, возможно, готовятся и предлагаются извне». Их целью является дестабилизация обстановки на всём Северном Кавказе, считают ветераны боевых действий России.

«Мы просим вас не поддаваться на провокации, которые, возможно, готовятся и предлагаются извне, с целью дестабилизировать обстановку на Кавказе, развязать братоубийственную борьбу различных группировок внутри республики, оторвать ее и весь Кавказ от Российской Федерации. А что будет с вами, с народом Ингушетии, им безразлично», — говорится в обращении к жителям Ингушетии.

Читайте также: Главы Чечни и Ингушетии подписали договор о границе

Напомним, в столице Ингушетии уже 13-й день проходит митинг против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией, подписанного 26 сентября главами обеих республик. Ряд граждан республики считают, что при установлении границы Ингушетию обделили, хотя в документе говорится об обмене равнозначными незаселенными территориями площадью около 2 тыс. гектаров.