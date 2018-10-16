В Вильнюсе установлен столетний температурный рекорд

Вильнюс, , 16:23 — REGNUM Литовская гидрометеорологическая служба сегодня, 16 октября, официально объявила, что в Вильнюсе 15 октября установлен столетний температурный рекорд, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Зафиксирована температура в 19,5 градусов по Цельсию. В последний раз, по словам метеорологов, столь высокая температура фиксировалась в октябре 1918 года. При это максимально тогда она достигла отметки в 18,5 градусов по Цельсию.

В самом Вильнюсе повторно расцвели ромашки, одуванчики и другие растения, которым цветение свойственно в весенний или летний период. Расцвела мать и мачеха, которой свойственно цвести ранней весной, до появления первых листьев.