В Самаре передано в суд дело пристава, обвиняемой в коррупции

Самара, , 16:21 — REGNUM Самарского пристава-исполнителя обвиняют в посредничестве при передаче взятки своему коллеге. Объём денежного вознаграждения за незаконные действия — 25 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2018 года обвиняемая в качестве посредника получила 25 тысяч рублей на свою банковскую карту. Перевёл их должник по исполнительному производству, которому грозил запрет выезда за рубеж. В обмен на деньги взяткодателю обещали не выносить соответствующее постановление и сохранить ему свободу передвижения за пределы страны. При этом действовала обвиняемая не в одиночку, а по предварительному сговору с коллегой — судебным приставом-исполнителем Промышленного района. Вознаграждение за нарушение закона они должны были поделить между собой, полагает следствие.

Как уточнили в следственном комитете, расследование уголовного дела в отношении женщины завершено и передано в федеральный суд Промышленного района города Самары. Она обвиняется по статье «передача взятки по поручению взяткодателя в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее ИА REGNUM сообщало о других судах по делам о коррупции среди судебных приставов Самарской области. Так, в 2012 году пристав-исполнитель Советского района города Самары за 50 тыс. рублей предлагал избавить должника от взыскания задолженности свыше 1,1 млн рублей.

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