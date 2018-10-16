В Мурманске начался суд над чиновниками из областного правительства

Мурманск, , 16:19 — REGNUM Мурманский Октябрьский суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении чиновников областного правительства. Предварительное слушание сегодня прошло в закрытом режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На скамье подсудимых оказались четыре чиновника, в том числе, бывший вице-губернатор Игорь Бабенко. В числе фигурантов дела также заместитель губернатора Игорь Бабенко и его бывший подчиненный Эдуард Никрашевский.

Как сообщало ИА REGNUM, В ходе предварительного следствия было установлено, что Бабенко, Благодельский и Никрашевский заключили между ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» и подрядчиками фиктивные договоры на предоставление товаров и услуг. Товары и услуги не предоставлялись, а средства обналичивались подозреваемыми.

В ходе предварительного заседания по ходатайству следователя от участия в процессе отведен один из адвокатов.

Напомним, летом адвокат Благодельского и Никрашевского дал пресс-конференцию, на которой посоветовал следователям вызвать на допрос губернатора региона Марину Ковтун. «Следствие категорически не замечает главного героя», — заявил он. Однако до сих пор об участии губернатора в процессе ничего неизвестно.