В Госдуме видят риски в рыбалке на основе именных разрешений

Москва, , 16:15 — REGNUM В Госдуме обеспокоены предложением правительства о выдачи именных разрешений на вылов ряда пород рыб, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

«Одна из важнейших проблем, которую поднимали рыболовы-любители — это как бы у нас рыбалка не стала в обязательном порядке платной. Как бы не были введены допуски и разрешения, за которые придется платить деньги. Мы категорически выступаем против этого и видим, что порядок выдачи тех самых именных разрешений должен быть более четко прописан», — заверил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Так он прокомментировал предложение со стороны правительства о введении именных разрешений на вылов особо ценных пород рыб. Предполагается, что разрешения будут выдавать в территориальных подразделениях Росрыболовства, а порядок выдачи определит правительство. Оно также будет формировать перечень особо ценных пород на основании данных субъектов РФ, основанных на научных исследованиях.

«Но, конечно, существует риск, что туда могут добавляться виды рыб, которые достаточно популярны. У нас огромная страна, разные условия, есть рыбалка, которую практикуют коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока… Мы считаем и видим определенный риск в том, что перечень этих пород рыб может меняться правительством», — отметил депутат.

«Важно, чтобы люди были уверены: никаких дополнительных плат ни за какую рыбалку вводиться не будет. Это принципиальный вопрос, мы должны его отстаивать», — подчеркнул он.

Отметим, что к особо ценным породам рыб относятся белуга, калуга, осетр (несколько видов), севрюга.

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