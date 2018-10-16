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Украинские профсоюзы проведут акции протеста в Киеве

Общество

Профсоюзы будут требовать повышения зарплат и минимального прожиточного минимума

Киев, 16 октября 2018, 16:09 — REGNUM  Украинские профсоюзы проведут 17 октября в Киеве акции протесты с требованием повысить зарплаты и пенсии, заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Александр Шубин, сообщает УНИАН.

По его словам, в Международный день борьбы с бедностью (17 октября) профсоюзы выйдут на протестные акции в украинской столице. Профсоюзы будут требовать установить прожиточный минимум на уровне 5,167 тыс. гривен ($184,64), минимальную зарплату — на уровне 7,7 тыс. гривен ($280), а минимальную пенсию — на уровне 2,84 тыс. гривен ($100).

Напомним, текущий прожиточный минимум на Украине составляет около 1,777 тыс. гривен ($63,5), минимальная зарплата — 3,723 тыс. гривен ($133), минимальная пенсия — 1,452 тыс. гривен ($51,89).

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Социально-экономический кризис на Украине
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