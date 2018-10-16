В Казахстане в получении взятки подозревается начальник департамента по ЧС

Астана, , 16:20 — REGNUM Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Алма-Атинской области комитета по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) МВД Казахстана подозревается в получении взятки на сумму 300 тыс. тенге ($817). Об этом 16 октября сообщает издание «КазТАГ» со ссылкой на агентство по делам госслужбы и противодействия коррупции.

По версии антикоррупционного ведомства, должностное лицо получило взятку от начальника отдела кадровой службы ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» регионального ДЧС за трудоустройство граждан.

В Акмолинской области в получении взятки также заподозрен заместитель начальника объединенного подразделения по делам обороны Щучинска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств в размере 140 млн тенге ($380 тыс.). Дипломат подписывал заведомо ложные акты выполненных работ при строительстве административного здания.

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