Вместо борьбы с дизайном пачек сигарет стоит обратить внимание на маркетинг

Москва, , 15:53 — REGNUM Дизайн пачки не играет решающей роли, когда человек принимает решение о покупке сигарет. Вместо борьбы с дизайном стоит обратить внимание на воспитательную работу с молодыми людьми до 18 лет, считает глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям при Госдуме РФ, соучредитель сети Центров имплантации и стоматологии ИНТАН Артем Кольцов.

Напомним, возможность введения в России «обезличенных» пачек сигарет прорабатывает сейчас Минздрав РФ в рамках плана мер по борьбе с курением. По словам министра здравоохранения РФВероники Скворцовой, ужесточение антитабачного законодательства уже привело к тому, что потребление табака в России сократилось более чем на 20%.

«Дизайн пачки не играет решающей роли, когда человек принимает решение о покупке сигарет. На сегодня визуальный контакт покупателя с этим продуктом уже ограничен, так как торговые точки обязаны закрывать его специальными ролетами.

С моей точки зрения возможные последствия, которые уже сейчас изображены на пачках, гораздо сильнее впечатляют табакокурильщиков.

Что касается цены эксперимента, на потребителе это вряд ли сильно скажется. Основные издержки лягут на производителей, а надзорным службам придется ввести еще один пункт в проверку.

Проблема же в том, что маркетинг в этом бизнесе направлен на молодежь. Известно, что после 25 лет мало кто начинает курить.

Мне кажется, вместо борьбы с дизайном стоит обратить внимание на воспитательную работу с молодыми людьми до 18 лет. Именно они находятся в группе риска.

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