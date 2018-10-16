Суд оштрафовал помочившегося на памятник в Освенциме гражданина Израиля

Варшава, , 15:51 — REGNUM Польский суд приговорил 16 октября гражданина Израиля, помочившегося в марте на памятник в мемориальном комплексе Аушвиц-Биркенау поблизости от польского города Освенцим, к штрафу в €1,16 тыс., сообщает французский телеканал BFM TV.

Об этом заявила Дария Пихож, пресс-секретарь мемориала.

«Суд признал обвиняемого виновным в осквернении памятника и приговорил его к выплате штрафа в 5 тыс. злотых», — указала она.

Инцидент произошел в марте на глазах многочисленных свидетелей, в том числе смотрителя музея. Он был задержан и после допроса отпущен. Уплатив штраф, он вернулся в Израиль. По закону Польши за осквернение памятников и исторических достопримечательностей может последовать как штраф, так и тюремное заключение.

Напомним, в комплексе немецких концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау погибло более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых — евреи. Комплекс в Освенциме считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим лагерем смерти.