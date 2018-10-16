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Скончался финский писатель Арто Паасилинна

Общество

Наиболее читаемый его роман «Год зайца» переведен на 30 языков, включая русский

Скончался финский писатель Арто Паасилинна
Траур

Хельсинки, 16 октября 2018, 15:32 — REGNUM  Один из самых известных и переводимых на иностранные языки финских писателей Арто Паасилинна ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает 16 октября финское издательство Werner Soderstrom Ltd.

Писатель скончался 15 октября в Эспоо. Недуги вынудили его прекратить писать еще в 2009 году.

Арто Паасилинна родился 20 апреля 1972 года в городе Киттиля. В 1960-е и 1970-е годы он работал журналистом в разных изданиях. Его первый роман «Операция Финляндия» вышел в 1972 году. Паасилинна написал 14 книг, наиболее известные — «Год зайца», «Лес повешенных лисиц», «Воющий мельник», «Очаровательное самоубийство в кругу друзей».

Наиболее читаемый в мире роман Паасилинны «Год зайца» переведен на 30 языков, включая русский. По книге дважды снимали фильмы — в 1997 году в Финляндии и в 2006 году во Франции.

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