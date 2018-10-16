Вандализм и уголовное дело: Пермь осталась «без смерти и без счастья»

Пермь, , 15:32 — REGNUM В Перми полиция возбудила уголовное дело по факту порчи арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы. В настоящее время личность предполагаемого вандала установлена. Ведётся дознание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Пермскому краю.

Добавим, 11 октября горожане увидели измененную надпись на набережной. Вандалы заменили слово «счастье» на слово «смерть». Ущерб от порчи составил 45 тыс. рублей. Однако общество отреагировало бурно не на материальную сторону, а моральную. В соцсетях факт вандализма активно обсуждался.

Слово «смерть» муниципальной власти пришлось демонтировать. 13−14 октября с набережной пропала вся надпись. Пользователи соцсетей иронизировали, что «в Перми не осталось ни смерти, ни счастья». В горадминистрации пояснили, что отправили буквы на комплексный ремонт. Он займет примерно два месяца, затем надпись вернут на место, сообщают инфомресурсы.

Арт-объект «Счастье не за горами» создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля. В Перми привезен в 2009 году в рамках программы «Музей в городе». Арт-объект прижился на набережной Камы и стал визитной карточкой города, получив известность далеко за пределами Прикамья.