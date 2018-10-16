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Вице-президент Индии призывает расширить права и возможности женщин

Общество

На фоне активизации движения #MeToo в стране, вице-президент Индии Венкайа Найду призвал расширить права и возможности женщин, а также резервировать за ними 33% мест в парламенте

Нью-Дели, 16 октября 2018, 16:04 — REGNUM  Вице-президент Индии Венкайа Найду, выступая в Индийском Институте Информации и Технологий в городе Аллахабад, выразил свою глубочайшую поддержку женщинам в стране, заявив, что необходимо резервировать 33% мест в парламенте именно за ними.

Когда думаем об Индии, мы говорим «славься Родина-мать», все реки имеют женские имена богинь, которые появились раньше своих партнеров, — заявил политик на встрече.

Он также отметил, что в индуизме богини-женщины были наделены важнейшими обязанностями.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», говоря о проблемах расширения прав женщин в современной Индии, политик обратился к древнеиндийской мифологии, вспоминал богинь Сарасвати, Лакшми и Дургу, а именно их функции в древнем мире.

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Зарубежная хроника
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