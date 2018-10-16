Дипломы Крымского университета признают в 170 странах мира

Симферополь, , 15:23 — REGNUM Высокое качество обучения в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского обеспечивает признание дипломов более чем в 170 стран мира, сообщает 16 октября пресс-служба вуза со ссылкой на проректора по международной деятельности и информационной политике Сергея Юрченко.

«Крымские дипломы котируются на международном образовательном рынке, и мы пока системных проблем в этом отношении не имеем, — сказал представитель университета. — Наши выпускники работают в 170 странах. Это и страны Западной Европы, и США, и Канада. К слову, представители этих стран и сегодня обучаются в КФУ».

Он добавил, что с 2014 года КФУ сталкивался лишь с тремя случаями, когда от выпускников поступали обращения о проблемах с признанием дипломов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымский университет удерживает лидерские позиции среди высших учебных заведений полуострова, он входит в десятку федеральных университетов России. В эти дни КФУ им. В.И. Вернадского отмечает свой столетний юбилей.

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