Компания Abbott снова оказалась в списке лучших работодателей СРВ

Ханой, , 20:38 — REGNUM Фармацевтическая компания Abbott в 6-й раз подряд вошла в список лучших работодателей во Вьетнаме, а также 3-й раз подряд возглавила список. Компания становится лучшей не только по стандартам СРВ, но и по мировым стандартам. Одним из ключевых принципов компании является обеспечение хороших условий труда, а также содействие сотрудникам в повышении квалификации, социальное обеспечение.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», компания тщательно следит за балансом между качеством жизни и качеством работы сотрудников. То есть создаются условия, при которых график работы сотрудников может быть гибким, уделяется особое внимание вопросу досуга. Кроме того, в компании особое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников. Ежегодно сотрудники отправляются на курсы повышения квалификации, осуществляют научные проекты.