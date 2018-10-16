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Компания Abbott снова оказалась в списке лучших работодателей СРВ

Общество

Компания третий год подряд становится лучшей компанией во Вьетнаме по условиям труда

Ханой, 16 октября 2018, 20:38 — REGNUM  Фармацевтическая компания Abbott в 6-й раз подряд вошла в список лучших работодателей во Вьетнаме, а также 3-й раз подряд возглавила список. Компания становится лучшей не только по стандартам СРВ, но и по мировым стандартам. Одним из ключевых принципов компании является обеспечение хороших условий труда, а также содействие сотрудникам в повышении квалификации, социальное обеспечение.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», компания тщательно следит за балансом между качеством жизни и качеством работы сотрудников. То есть создаются условия, при которых график работы сотрудников может быть гибким, уделяется особое внимание вопросу досуга. Кроме того, в компании особое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников. Ежегодно сотрудники отправляются на курсы повышения квалификации, осуществляют научные проекты.

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Зарубежная хроника
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