Вторник, 16 Октября 2018 года
21:11:06 МСК

Во Вьетнаме проходит фестиваль корейской культуры

Общество

Посольство Республики Кореи в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) в сотрудничестве с центром корейской культуры во Вьетнаме и народным комитетом города Хойана организовало фестиваль корейской культуры

Ханой, 16 октября 2018, 20:18 — REGNUM  В Хойане (Вьетнам) проходит фестиваль корейской культуры, организованный посольством Республики Кореи во Вьетнаме при непосредственном участии центра корейской культуры и народного комитета города Хойана.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках фестиваля проходит множество выставок, концертов, мастер-классов. Фестиваль проходит в городе Хойан, который является объектом культурного наследия и центром притяжения множества туристов со всего мира. Это отличная возможность узнать больше об особенностях культуры как для граждан Вьетнама, так и для туристов.

По мнению организаторов мероприятия, подобные культурные программы позволяют укрепить сотрудничество между странами в сфере культуры. Это уже второй фестиваль корейской культуры во Вьетнаме. Организаторы надеются, что проведение фестиваля станет устойчивой традицией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить