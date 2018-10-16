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Треть опрошенных граждан РФ используют выходные для турпоездок

Общество

По мнению четверти участников опроса, отправляться в поездку стоит, лишь прибавив к длинным выходным дополнительные отпускные дни

Москва, 16 октября 2018, 15:09 — REGNUM  Треть опрошенных клиентов онлайн-сервиса OZON. travel отметили, что стараются использовать для коротких поездок даже длинные выходные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством в преддверии ноябрьских праздников.

По мнению четверти участников опроса, отправляться в поездку стоит, лишь прибавив к длинным выходным дополнительные отпускные дни, а каждый пятый опрошенный отметил, что готов совершить поездку лишь на самых длинных выходных — в мае или на Новый год. Лишь 18% клиентов сервиса сообщили, что никогда не используют выходные дни для поездок.

Из общего числа опрошенных 46% на длинные праздники путешествуют только по России, в Европу выезжают 24%, а в страны ближнего зарубежья направляются лишь 11%. Также сообщается, что для 43% путешественников основным ограничивающим фактором при выборе тура является цена билетов.

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