Генконсул Вьетнама посетил Уфимский нефтяной университет

Уфа, , 15:04 — REGNUM Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Нго Фыонга Нги посетил Уфимский государственный нефтяной университет с целью обсуждения перспектив экономического сотрудничества, культурных и туристических обменов, сообщает 16 октября пресс-служба вуза.

На встрече представителями университета он поблагодарил коллектив университета за качественную подготовку специалистов и внимательное отношение к вьетнамским студентам.

«Он высказал предложение увеличить контингент учащихся из Вьетнама в Уфимском нефтяном университете», — говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров обсуждалась работа Башкирско-вьетнамского общества дружбы, о деятельности которой рассказал руководитель малого инновационного предприятия УГНТУ «Консорциум «Нефтегазовый центр» Ильдар Юлбарисов.

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