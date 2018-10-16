В Прикамье аннулирован аукцион на 672 млн рублей

Пермь, , 14:58 — REGNUM В Пермском крае отменен аукцион на поставку и установку оборудования фотовидеофиксации для нужд Центра безопасности дорожного движения (ГКУ «ЦБДД Пермского края»). УФАС региона после проверки по жалобам потенциальных участников потребовало нового проведения тендера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в антимонопольном ведомстве.

Стоит отметить, что начальная цена лота, согласно данным портала госзакупки, составила почти 672,3 млн рублей. Победитель аукциона должен был осуществить поставку и установку на автодорогах региона камеры, фиксирующие и передающие данные о нарушениях правил дорожного движения.

Изучив документацию, УФАС посчитало, что заказчик указал условия, которые ограничивают конкуренцию. Кроме того, присутствовало необъективное описание объекта закупки, а указанные погрешности оборудования при определении скорости транспортных средств не соответствовали положениям ГОСТ.