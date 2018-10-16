Разрыв с Константинополем: в РПЦ разъяснили ситуацию с Благодатным огнем

Москва, , 14:48 — REGNUM После разрыва отношений Русской православной церкви (РПЦ) с Константинополем сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию не будет, заявил 16 октября пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

По его словам, принесение святынь является действием, которое совершается по совместной договоренности двух Церквей или их отдельных епархий. При этом он выразил сомнение, что в ближайшем будущем о таких договоренностях можно будет говорить в отношении Константинополя.

«С другими Церквами никаких сложностей не будет возникать, — цитирует ТАСС Волкова. — Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского».

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Напомним, накануне Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Это стало реакцией на решения, принятые ранее в отношении церкви на Украине.

При этом РПЦ рассчитывает на пересмотр Константинопольским патриархатом решения по украинским раскольникам и «отмене действия» соборной грамоты 1686 года.

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