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Разрыв с Константинополем: в РПЦ разъяснили ситуацию с Благодатным огнем

Общество

Сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию не будет

Москва, 16 октября 2018, 14:48 — REGNUM  После разрыва отношений Русской православной церкви (РПЦ) с Константинополем сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию не будет, заявил 16 октября пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

По его словам, принесение святынь является действием, которое совершается по совместной договоренности двух Церквей или их отдельных епархий. При этом он выразил сомнение, что в ближайшем будущем о таких договоренностях можно будет говорить в отношении Константинополя.

«С другими Церквами никаких сложностей не будет возникать, — цитирует ТАСС Волкова. — Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского».

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Напомним, накануне Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Это стало реакцией на решения, принятые ранее в отношении церкви на Украине.

При этом РПЦ рассчитывает на пересмотр Константинопольским патриархатом решения по украинским раскольникам и «отмене действия» соборной грамоты 1686 года.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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