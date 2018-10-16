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Эфиопское отделение Красного Креста просит помощи у населения страны

Общество

Отделение Красного Креста в Эфиопии бросило клич о помощи в сборе материальных средств среди эфиопских граждан

Эфиопское отделение Красного Креста просит помощи у населения страны
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
«Подайте, люди добрые!»

Аддис-Абеба, 16 октября 2018, 17:23 — REGNUM  Эфиопское отделение Красного Креста, имеющее свои представительства и центры помощи по всей Эфиопии, призвало население страны помочь ему, собрав финансовые средства, необходимые для осуществления деятельности организации. Общество Красного Креста опубликовало свой призыв в местных газетах, где сообщило о том, что несмотря на огромный вклад населения и государства в материальную поддержку организации, отделение все равно испытывает острую нехватку денежных средств для продолжения своей деятельности, сообщает эфиопский новостной ресурс Ethiopian Satellite.

В этот же день администрация эфиопской Национальной Лотереи договорилась с обществом о выделении 1,2 миллионов эфиопских долларов (около 2,8 миллионов российских рублей) на покупку одной кареты скорой помощи.

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Зарубежная хроника
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