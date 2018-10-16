Журналисты в Эфиопии подвергаются угрозам со стороны правительства

Аддис-Абеба, , 19:41 — REGNUM Корреспонденты и журналисты эфиопского новостного агентства LTV подверглись жесткой критике, а также угрозам в интернете со стороны правительства после опубликования интервью с главой Национального движения Амхара. Правительство в лице министра прессы и телерадиовещания вынесло официальное предупреждение компании LTV, а также журналисту Бетлехему Таффэсэ, который проводил интервью, сообщает новостное агентство Эфиопии Mereja со ссылкой на информационный ресурс LTV.

Действующая власть рассматривает Национальное движение Амхара в качестве серьезной политической организации, которая имеет широкое влияние среди населения страны, поэтому расценила некоторые пункты опубликованного интервью, как крайне провокационные. Такого рода вопросы и те ответы, которые давал председатель, например, по поводу спорного происхождения истоков эфиопского государства, по мнению властей, могут подорвать авторитет организации, и поэтому правительство подвергло деятельность LTV строгой цензуре. Однако новостная компания считает, что Народное движение Амхара, пропагандирующее демократические ценности, должно учить своих сторонников толерантности к различным точкам зрения, вместо того, чтобы ограничивать свободу слова. По мнению LTV, конституция Эфиопии нуждается в поправках, которые бы налагали ответственность на действующую власть в случае нарушения свободы слова.