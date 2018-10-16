МИД РФ предупредил о приближении шторма «Тара» к побережью Мексики

Москва, , 14:35 — REGNUM К тихоокеанскому побережью Мексики приближается тропический шторм «Тара», сообщает 16 октября Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России на своей странице в Twitter.

«В (мексиканских) штатах Мичоакан, Халиско и Колима 16−18 октября ожидаются шквалистый ветер и обильные осадки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, «Тара» принесла с собой сильные ливни, которые угрожают подтоплениями ряду районов Мексики. Сила ветра шторма достигает 65 километров в час, он движется на северо-запад со скоростью два километра в час.

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