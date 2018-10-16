Минздрав Казахстана обязал врачей поликлиник выезжать даже ночью

Астана, , 14:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана обязало поликлиники реагировать на звонки пациентов даже в ночное время, заявил глава ведомства Елжан Биртанов, сообщает 16 октября издание InformBuro.

Министр объяснил, почему скорая медицинская помощь передала одну из своих функций поликлиникам. Сотрудники скорой помощи не выезжают на вызов в случае, когда состояние пациента вызвано острым заболеванием или обострением хронического заболевания без внезапных выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной потенциальной угрозы жизни и здоровью.

Биртанов отметил, что жители Казахстана в десять раз чаще обращаются в скорую помощь, чем жители развитых стран.

«Люди пожилого возраста по 20−30 раз в день вызывают «скорую», чтобы просто снизить давление», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября фонд социального медицинского страхования Казахстана заплатил станциям скорой медицинской помощи 22,4 млрд тенге ($60,6 млн) за услуги, оказанные населению.

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