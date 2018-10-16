Журналисты в Бангладеш требуют изменений в Законе о цифровой безопасности

Дакка, , 19:16 — REGNUM В столице Бангладеш Дакке прошёл митинг редакторов периодических изданий страны. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», протестующие требовали внесения изменений в Закон о цифровой безопасности, в частности, в пункты 8, 21, 25 и еще ряда других.

Требования протестующих оформил в виде письменной речи и подписал генеральный секретарь Совета журналистов Бангладеш и по совместительству главный редактор газеты «Дейли стар» Махфуз Анам. По его словам, протестующие не требуют отмены всего Закона. «Мы лишь хотим изменить некоторые положения Закона о цифровой безопасности, что позволит обеспечить в Бангладеш свободу слова и свободную журналистику».

На митинге также присутствовали редакторы таких новостных изданий, как «Протхом ало», «Калер контхо», «Дейли нью эйдж», «Ваник варта» и другие.