Жителей волгоградского села чуть не оставили без школы

Волгоград, , 14:28 — REGNUM Прокуратура Волгоградской области добилась отмены решения о слиянии двух школ в Еланском районе области, которое было принято без учета мнения людей. Как сообщили 16 октября в пресс-службе ведомства, администрация района планировала реорганизовать Тростянскую среднюю школу, но против этого решения выступили жители села.

По данным прокуратуры, постановление о слиянии школы в селе Тростянка и соседней Красноталовской средней школы было принято 20 августа 2018 года. При этом были нарушены нормы федерального закона «Об образовании»: чиновники не учли мнение жителей села. В результате люди написали коллективное обращение в прокуратуру.

«По результатам проверки прокуратурой Еланского района Волгоградской области постановление администрации Еланского муниципального района о реорганизации школы опротестовано. В настоящее время протест прокурора рассмотрен и удовлетворен, постановление о реорганизации школы в селе Тростянка отменено», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

ИА REGNUM отмечает, что вопрос «оптимизации» школ в Волгоградской области достаточно негативно оценивается местными жителями. К примеру, в 2017 году в Дубовском районе проходили митинги против закрытия базовой школы педагогического колледжа, в которой училось более 200 человек. Чиновники объясняли такое решение возможностью сэкономить около 2 млн рублей. Кроме того, недовольство вызвали и новости о закрытии одной из школ в Еланском районе. Такие же эмоции вызывала и «оптимизация» библиотечной сети.

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