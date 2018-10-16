В Польше арестован еврейский подросток, осквернивший мемориал в Освенциме

Варшава, , 14:23 — REGNUM Польский суд оштрафовал израильского подростка, уличенного в справлении малой нужды на месте бывшего лагеря смерти Освенцим, сообщает 16 октября Agence France-Presse.

19-летний подросток совершил акт вандализма в марте 2018 года и сразу же был арестован, его освободили после того, как он признался в содеянном. Суд наложил на него штраф в размере $1 тыс. 350.

Напомним, концентрационный лагерь Освенцим, созданный в годы Второй мировой войны стал символом античеловечной идеологии нацистов, уничтожавших миллионы людей в подобных лагерях, так как считали их неполноценными.

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