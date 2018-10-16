За два дня полиция разыскала свыше тысячи скрывавшихся осуждённых

Москва, , 14:09 — REGNUM В России за два дня сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали 1 164 человек, находящихся в местном, федеральном и международном розыске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России 16 октября, всего было задействовано около 8,2 тыс. стражей порядка, проверено более 16 тыс. адресов возможного местонахождения разыскиваемых.

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Так, большая часть их них (509 осуждённых) — это те, кто уклонялся от отбывания наказания не связанного с лишением свободы и скрывался от контроля уголовно-исполнительных инспекций. Также среди задержанных — 441 осужденный, которые по решению суда должны были самостоятельно прибыть в колонию-поселению, но не сделали этого.

«Установлено местонахождение и задержано 152 лица, находящихся в розыске за подразделениями территориальных органов МВД России, из них 128 — скрывшихся от следствия, дознания и суда, 24 — без вести пропавших», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также были задержаны 19 человек, разыскиваемых правоохранительными органами государств — участников СНГ, ещё четыре человека находились в международном розыске по линии Интерпола.

Добавим, что задержания проводились в рамках второго этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Она была организована ФСИН России совместно с МВД России и министерствами внутренних дел (полиции) государств — участников СНГ в период со 2 по 3 октября 2018 года.

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