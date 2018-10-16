В Алма-Ате количество разводов увеличилось на 9%

Астана, , 14:09 — REGNUM В январе — мае органы РАГС (регистрация актов гражданского состояния) Алма-Аты зарегистрировали 4,7 тыс. разводов, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 16 октября издание InformBuro со ссылкой на руководителя департамента статистики Баглана Каргулова.

За отчетный период зарегистрировано 10,8 тыс. браков, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Численность населения Алма-Аты по состоянию на 1 сентября 2018 года составила 1 839 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на 1 сентября 2018 года численность населения Казахстана составила 18 311 тыс. человек. Наибольший прирост населения наблюдается в Чимкенте, Алма-Ате и Астане.

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