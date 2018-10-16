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Протестующие у Верховной рады требуют принять новый избирательный кодекс

Общество

Новый закон отменяет мажоритарные округа и вводит открытые партийные списки

Киев, 16 октября 2018, 14:10 — REGNUM  В Киеве около 200 протестующих перекрыли входы и выходы в Верховной раде, сообщает 16 октября УНИАН.

Протестующие заявляют, что начали бессрочную акцию возле здания Верховной рады. Люди требуют, чтобы парламентарии утвердили новый избирательный кодекс, так как он был принят в первом чтении еще в прошлом году, а дальше процесс рассмотрения кодекса остановился.

Отмечается, что закон о выборах предусматривает, что выборы будут проходить по открытым партийным спискам, а мажоритарные округа будут отменены.

Напомним, избирательный кодекс был принят Верховной радой 7 ноября 2017 года.

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Политическая жизнь Украины
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