Протестующие у Верховной рады требуют принять новый избирательный кодекс

Киев, , 14:10 — REGNUM В Киеве около 200 протестующих перекрыли входы и выходы в Верховной раде, сообщает 16 октября УНИАН.

Протестующие заявляют, что начали бессрочную акцию возле здания Верховной рады. Люди требуют, чтобы парламентарии утвердили новый избирательный кодекс, так как он был принят в первом чтении еще в прошлом году, а дальше процесс рассмотрения кодекса остановился.

Отмечается, что закон о выборах предусматривает, что выборы будут проходить по открытым партийным спискам, а мажоритарные округа будут отменены.

Напомним, избирательный кодекс был принят Верховной радой 7 ноября 2017 года.