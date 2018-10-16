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Суд по делу капитана ФК «Спартак» Глушакова отложен

Общество

Счета Дениса и Дарьи Глушаковых арестованы в рамках их бракоразводного процесса

Москва, 16 октября 2018, 13:57 — REGNUM  Судебное заседание по делу капитана московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова и его жены перенесено на 19 октября. Об этом сообщил адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин, передает 16 октября «Спорт-Экспресс».

Юрист пояснил, что ответчики попросили отложить суд, чтобы ознакомиться с документами по делу. Заседание состоится 19 октября в 14:40 мск.

«Денису важны алименты, а его жене дети», — отметил Жорин.

Претензия супруги заключается в том, что Глушаков якобы ввел с счетов крупную сумму, будучи не вправе это делать из-за наложенного на имущество ареста. Футболист, в свою очередь, намерен забрать себе обеих дочерей и требует назначить супруге алименты.

Как сообщало ИА REGNUM, все имущество и счета Дениса и Дарьи Глушаковых были арестованы 13 октября в рамках их бракоразводного процесса.

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