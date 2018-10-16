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В Москве на треть снизилось число жалоб на строительный шум

Общество

Такой результат стал возможен не только в результате наказаний застройщиков, но и в результате проведенной профилактической работы

Москва, 16 октября 2018, 13:54 — REGNUM  Жители столицы России в 2018 году на 30% реже жалуются на шум, исходящий от строек. Об этом сообщили в информационном центре московского правительства.

По словам начальника управления спецнадзора Мосгосстройнадзора Наталии Киселёвой, в 2018 году было рассмотрено 950 обращений граждан по вопросам санитарно-эпидемиологического надзора.

Отмечается, что количество жалоб на шум от строек в текущем году снизилось более чем на 30%. Также Киселёва добавила, что такой результат стал возможен не только в результате наказаний застройщиков, но и в результате проведенной профилактической работы.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2017 года Мосгосстройнадзор проверил более 354 строящихся объектов в Центральном административном округе столицы. Общая сумма штрафов по выявленным нарушениям составила 8,8 млн рублей.

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