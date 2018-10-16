Ионин: После соцнорм на электричество граждан ждут соцнормы на воду и тепло

Москва, , 13:53 — REGNUM Власти не ограничатся введением соцнорм на электричество, следующим шагом станут новации в сфере водопотребления и тепла. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, выступая на пленарном заседании.

«Мы прекрасно понимаем, что не ограничится электричеством. Если эта система будет внедрена, следующая будет соцнорма на тепло, соцнормы на воду», — говорит он.

Парламентарий уверен, что таким образом предполагается повышение суммы платежа за услугу.

«Это, по сути, все завуалированное повышение, обход того, что сегодня правительство говорит, что мы не повышаем больше, чем на уровень инфляции тарифы на ЖКХ. Но на самом деле идет скрытое повышение», — заявил Ионин.

Правительство РФ вернулось к обсуждению замороженного в 2014 году проекта социальной нормы энергопотребления для населения.