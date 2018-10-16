Воронежский университет посетила посол Руанды Жанна д`Арк Муджавамария

Воронеж, , 13:50 — REGNUM Посол Руанды Жанна д`Арк Муджавамария посетила Воронежский государственный технический университет с целью переговоров о сотрудничестве и развития совместных программ, сообщает 16 октября пресс-служба вуза.

На встрече с дипломатом из Руанды первый проректор Сергей Сафонов подчеркнул, что в связи с расширением квоты на обучение иностранных студентов сотрудничество в сфере образования представляет для воронежского университета особый интерес.

«Было решено организовать повторный визит посла в Воронеж в декабре для подписания предметных соглашений об образовательном и научном сотрудничестве, подразумевающем обмен научными разработками, а также академическую мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава ВГТУ и вузов Руанды», — говорится в сообщении.

Жанна д`Арк Муджавамария также встретилась со студентами ВГТУ. Она отметила доброжелательное отношение к иностранным студентам как со стороны преподавателей, так и со стороны других обучающихся и обратила особое внимание на благоприятную атмосферу Воронежа.

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