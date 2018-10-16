В Казахстане предложили оказывать коммерческие услуги на территориях школ

Астана, , 13:52 — REGNUM Управление образование Западно-Казахстанской области рассматривает вопрос проведения ревизий школьных территорий, на которых предприниматели будут реализовывать коммерческие проекты, сообщает 16 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя руководителя областного управления образования Сангудаша Капанова.

Руководитель национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Хайдар Капанов заявил, что на школьных территориях в Уральске можно открыть бизнес-субъекты, так как во многих школах территории простаивают без дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018/2019 учебном году в Караганде возник острый дефицит сельских школ — некоторые образовательные организации переполнены почти в два раза.