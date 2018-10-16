Банковские аферисты обобрали пенсионеров на 100 млн рублей

Москва, , 13:49 — REGNUM В Москве пресечена деятельность банды мошенников, которые похищали деньги с банковских счетов пожилых людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ 16 октября, оперативно-разыскные мероприятия сотрудники полиции провели на территории столицы и в городе Смоленске. В результате были задержаны двое граждан России и один приезжий из ближнего зарубежья в возрасте от 23 до 29 лет.

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«Злоумышленники звонили на домашние телефоны жителей столицы и представлялись сотрудниками службы безопасности различных кредитных учреждений», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Затем, в ходе разговора, аферисты убеждали пенсионеров назвать данные их банковских карт и списывали деньги с их счётов.

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«Ущерб от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей», — добавила Волк.

В ходе обысков, которые стражи порядка провели по местам жительства фигурантов, были изъяты мобильные телефоны, более 100 сим-карт, банковские карты и черновые записи с указанием данных потерпевших.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Уголовное дело в отношении них возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ужесточили уголовное наказание за кражи с банковских карт. Соответствующий законопроект Госдума РФ в итоговом чтении приняла весной 2018 года. Теперь кража с банковских карт будет считаться мошенничеством. За такое преступление нарушителям грозит до шести лет тюрьмы.

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